Здание в Риме, принадлежащее монастырю, будет использоваться в качестве центра приема до 60 просителей убежища, сообщил в понедельник капеллан, ответственный за благотворительную деятельность Ватикана.

Польский кардинал Конрад Краевский, которого итальянская пресса окрестила «Робин Гудом» Папы Франциска, заявил о том, что центр будет приветствовать одиноких женщин, женщин с детьми и уязвимые семьи в первые месяцы их пребывания в Италии, пишет ZN.ua.

Центром приема будет управлять католическая благотворительная община Сант-Эджидио, которая с 2015 года содействует прибытию перемещенных лиц из Сирии и Африканского континента.

Папа Франциск недавно призвал к «человеческому приему» прибывающих в Европу соискателей убежища.

В прошлом месяце он выразил солидарность с тысячами беженцев, оставшихся без крова в результате пожаров в крупнейшем в Европе лагере для мигрантов в Греции.

Напомним, Папа Римский Франциск в своей проповеди приветствовал договоренность Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Папа призвал стороны конфликта сохранить «ненадежное и хрупкое» перемирие.