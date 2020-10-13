В Херсоне на разрытом канализационном коллекторе выросли и плодоносят помидоры. Коммунальная авария там произошла еще в мае 2019 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Порывы коммунальщики залатали, в вот пятиметровые ямы не засыпали. Как оказалось, трубы прогнили прочь и требуют замены, а местный водоканал не имеет оборудования для выполнения работ на такой глубине. Пока выделяли деньги, разрабатывали проект и искали подрядчика — прошло полгода. За это время на сугробах насеялись, выросли, зацвели и завязались помидоры.

В конце концов в водоканале сообщили, что все процедуры прошли успешно, и подрядчик приступит к работе в ближайшее время. Но успеют помидоры к тому времени поспеть — неизвестно. Местные жители уже окрестили их символом коммунального долгостроя.