Регистрация на пробное ВНО в 2021 году продлится с 5 по 19 января, а непосредственно пробное тестирование пройдет 10 апреля.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования.

— Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник / каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021, — говорится в сообщении.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый пользователь/каждая зарегистрированная участница сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов. Итак, в 2021 году можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний из всех учебных предметов ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис).

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будет обнародованы на их информационных страницах 16 апреля 2021.

Напомним, Министерство образования и науки вернуло участникам отмененного пробного ВНО-2020 года уже более 27 миллионов гривен заплаченных ими средств.