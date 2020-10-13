Во Всемирной организации здоровья считают, что второй волны пандемии Covid-19 не будет в связи с тем, что рост заболеваемости наблюдается лишь в некоторых странах.

Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан во время конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия», сообщают Риа Новости.

— Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии, — заявила Дорит Ницан.

Она отметила, что «есть страны, где (в настоящее время) наблюдается рост (числа заболевших коронавирусом), но есть и страны, где идет снижение». ВОЗ смотрит на ситуацию ежедневно, изучает ситуацию в странах, где идет снижение числа заболевших.

По словам представителя ВОЗ, многие не осознают угрозы коронавируса ввиду того, что только 5% населения в мире заболели критическим образом.

— Но эти 5% страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, об этом сложно говорить, но им очень тяжело, — добавила Дорит Ницан.

Напомним, в июле директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призывал быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью.