Сегодня, 13 октября, по поручению главы Николаевской ОГА Александра Стадника состоялась встреча заместителя председателя облгосадминистрации Татьяны Стахевич с представителями различных религиозных конфессий области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

На встрече присутствовали Протоиерей, секретарь епархиального управления Николаевской епархии Православной Церкви Украины Роман Дидора, Протоиерей, секретарь епархиального управления Николаевской епархии Украинской Православной Церкви Петр Струкало, Протоиерей, управления Николаевской епархии Украинской Православной Церкви Валерий Голуб, Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца г. Николаева Армянской апостольской церкви Япарян Оганес, координатор межконфессионального объединения протестантского направления Николаева Эдмунд Рудницкий, представитель объединения Адвентистов Седьмого Дня Дмитрий Поправкин и руководитель церкви Адвентистов Седьмого Дня по Николаевской, Херсонской, Одесской областях Константин Тепфер.

Участники обсудили вопросы, связанные с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 и путями ее предупреждения.

Татьяна Стахевич отметила, что сейчас в Николаевской области ситуация крайне напряженная — наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, а показатель заболеваемости вырос почти в шесть раз.

— Поскольку в храмах собирается большое количество людей, а накануне все миряне будут праздновать великий праздник Покрова, Николаевская областная государственная администрация обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность проведения литургии на улице с соблюдением дистанционного, масочного режима с использованием антисептических средств, — сказала Татьяна Стахевич.

Заместитель председателя ОГА обратилась к присутствующим с просьбой уменьшить проведение массовых собраний и по возможности сократить количество присутствующих до 100 человек (20-30 человек в помещении).

— Сохранение жизни — это важнейшая вещь. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой продолжать проводить разъяснительную работу среди прихожан по соблюдению карантина, — отметила Татьяна Стахевич.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации