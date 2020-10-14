В 2020 году по меньшей мере семь миллионов человек умерли от голода.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает Reuters во вторник, 13 октября.

Дэвид Бизли подчеркнул, что для борьбы с проблемой ООН нужно будет собрать 6,8 миллиарда долларов в ближайшие полгода.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что коронавирусная инфекция нового типа является на данный момент главной угрозой для безопасности в мире.

В апреле этого года он призывал государства гарантировать доступность здравоохранения, продовольствия, воды и жилья для всех граждан, а также выделить экономическую помощь наиболее пострадавшим группам населения.