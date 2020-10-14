Американская компания Eli Lilly сообщила, что в связи с предосторожностью приостанавливает испытание экспериментального лекарства от коронавируса нового типа COVID-19.

Препарат представляет из себя комбинации двух препаратов — ремдесивира и сыворотки с антителами, сообщает Associated Press.

Препарат Eli Lilly — аналог лекарства Regeneron, которым лечили президента США Дональда Трампа.

В компании не стали раскрывать причину приостановки испытания лекарства, однако журналисты отмечают, что это связано с решением спонсора.

Источники AP отметили, что пауза в испытаниях «будет недолгой».

Ранее также компания Johnson & Johnson сообщила, что приостановила испытание своей вакцины от коронавируса COVID-19 из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев.