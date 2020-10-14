Пациенты с подозрением на коронавирус могут бесплатно сделать компьютерную томографию и рентген — они теперь вошли в так называемый «ковидный пакет».

Об этом в среду, 14 октября во рвемя онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр пояснил, что для того, чтобы бесплатно сделать компьютерную томографию или рентген, при себе пациенту нужно иметь направление от семейного врача.

Если за предоставление таких услуг от пациента потребуют деньги, то ему нужно будет обратиться в контакт-центр Нацслужбы здоровья по телефону 16-77 и оставить жалобу или сделать это на сайте Минздрава в разделе «Гражданам».

Напомним, в четырех областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.