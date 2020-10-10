В четырех областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения, пишет РБК-Украина.

Самыми загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

В Киеве же этот показатель составляет 69%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.