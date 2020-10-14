Большой барьерный риф в Австралии утратил более половины кораллов с 1995 года из-за повышения температуры морской воды, вызванного изменением климата.

К такому заключению пришли ученые Центра передового опыта в исследовании коралловых рифов Совета по исследованиям Австралии (ARC), сообщает ВВС.

Ученые проанализировали изменения ситуации с 1995 по 2017 год и пришли к выводу, что за это время количество кораллов сократилось более чем вдвое.

Наибольшее сокращение пришлось на 2016-2017 годы, когда произошло массовое «отбеливание» кораллов. Оно связано с тем, что кораллы теряют зооксантеллы. Это отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвержен стрессу или потенциально опасному влиянию, зооксантеллы его покидают.

По мнению ученых, кораллы могут восстановиться, если вернутся нормальные условия их существования, но это может занять десятилетия.

Большой Барьерный риф — крупнейшая в мире система коралловых рифов, расположенная в Коралловом море, вдоль восточного побережья Австралии, у побережья штата Квинсленд. Простирается на 2300 км с юга на север, начиная от тропика Козерога между городами Гладстон и Бундаберг до пролива Торреса, отделяющего Австралию от Новой Гвинеи. Общая площадь — 348 698 квадратных километров.

Некоторые рифы под влиянием абразионно-аккумулятивной деятельности моря превратились в коралловые острова. Морской национальный парк (площадью более 5 миллионов га, основан в 1979 году) включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.