В международной правозащитной организации Freedom House по состоянию свободы в Интернете оценивают Украину как «частично свободную» страну.

Об этом говорится в отчете организации «Свобода в сети 2020», который охватывает период с июня 2019 по май 2020 года.

— Украинская власть продолжает блокирование большого количества веб-сайтов и некоторого типа контента, ссылаясь на его опасность для общества, без предоставления убедительных аргументов в пользу того, что блокирование это единственная эффективная и возможная опция, — отметил директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Он добавил, что государство не направило никаких усилий, чтобы научить и подготовить украинских граждан становиться ответственными и опытными пользователями информации и Интернета.

— Кроме постоянного пренебрежения принципами защиты прав человека и верховенства права, направленных на защиту от цензуры, выглядит так, что политика блокирования становится единственной, а не последней опцией, — добавил Мэтью Шааф.

В организации отмечают, что в сентябре 2019 года правительство отменило требование проходить лицензирование для провайдеров услуг Интернета, уменьшая потенциальные риски для политического вмешательства и коррупции в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Однако власть рассматривала два законопроекта, которые могут оказать негативное влияние для цифровых прав. Речь идет о проекте закона о дезинформации, что, как отмечают правозащитники, потенциально может ввести ответственность за умышленное распространение неправдивой информации и позволить государству определять кто является, а кто не является журналистом. А также о зарегистрированном в парламенте в конце 2019 года законопроекте о медиа, который может разрешить закрытие онлайн-изданий со стороны государства за публикацию пропаганды.

Кроме того, отмечают в организации, в мае президент Владимир Зеленский продлил действие санкций, законность которых, по мнению правозащитников, остается под вопросом, российских платформ «Одноклассники» и «ВК» из-за распространения антиукраинской пропаганды.

Также правозащитники добавляют, что в ответ на COVID-19 правительство запустило приложение «Дий дома» для мониторинга за тем, как люди придерживаются самоизоляции.

— Приложение сохраняет данные пользователей о местоположении и их цифровой снимок. И Министерство внутренних дел, и Национальная полиция имеют доступ к этим данным, —подчеркивают в организации.

В Freedom House заявляют, что оценка положения с правами человека онлайн в Украине существенно улучшилась за счет того, что до нынешнего анализа не была учтена ситуация на временно оккупированных территориях Восточного Донбасса. Как следствие, оценка изменилась в вопросе B4 (Самоцензура), B8 (Цифровой активизм) и C8 (Кибербезопасность). Ситуация в стране, в то же время, изменилась несущественно.

Ранее сообщалось, что Украину в 2020 году квалифицировали 45-й по рейтингу инновационности экономики и второй среди стран с доходом ниже среднего.