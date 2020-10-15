Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса, поскольку эта вакцина не прошла все стадии клинических испытаний.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

По словам главы Минздрава, в целом мире не существует подтверждений того, что и вакцина, о которой говорят в России, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью.

— Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать российскую вакцину или нет, — отметил Максим Степанов.

Также он подчеркнул, что в целом есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний. Они только находятся на последней стадии клинических испытаний. Кроме этого министр отметил, что нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам.

Ранее Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.