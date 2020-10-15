Китайские ученые из Гонконгского университета создали назальный спрей, содержащий вакцину от гриппа и коронавируса одновременно. В ноябре уже должны начать испытывать его на добровольцах.

Об этом пишется в научном исследовании, опубликованном в журнале Nature microbiology.

Идея заключается в том, чтобы убивать респираторные вирусы там, где они обычно попадают в организм, — в носу. Иммунизация от гриппа с помощью впрыскивания в нос уже известна — новый препарат должен также обеспечить защиту от коронавируса.

Благодаря испытаниям на сирийских хомяках ученые выяснили, что определенные препараты, используемые для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.

Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь около ста человек. Во время тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека.

Сейчас ученые подали в США патент на изготовление такой вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может стоить 37 долларов (1048 гривен).