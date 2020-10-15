Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что молодым здоровым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

По словам заместителя генерального директора ВОЗ по программам Сумии Сваминатан, первыми COVID-прививку получат люди из группы риска, в частности медицинские работники и пожилые люди, пишет CNBC.

— Люди склонны думать, что 1 января или 1 апреля им сделают прививку, и тогда все вернется в привычное русло. Так не будет, - сказала научный сотрудник ВОЗ.

Она выразила ожидание, что к 2021 году мир получит по меньшей мере одну безопасную и эффективную вакцину, но она будет доступна в «ограниченных количествах». На данный момент во всем мире более 10 вакцин от коронавируса проходят финальные этапы клинических испытаний.

Сваминатан добавила, что списки групп людей, кто сможет первым получить доступ к COVID-вакцине, все еще формируются.

— Большинство согласны, что вакцинация должна начаться с медработников и работников первой линии борьбы с пандемией, но даже в таком случае нам необходимо определить, кто из них подвержен наибольшему риску. А затем пожилые люди и так далее. Но я думаю, что обычному человеку, здоровому и молодому человеку, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину, - сказала представитель ВОЗ.

На данный момент в мире нет ни одной эффективной и безопасной вакцины, которая бы прошла все этапы клинических исследований, и была одобрена к массовому применению.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 38 миллионов человек, из них свыше 1,08 миллионов умерли.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может стоить 37 долларов (1048 гривен).