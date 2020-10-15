Венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.

Об этом сообщает Lowcostavia со ссылкой на данные системы бронирования перевозчика.

В частности, из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт.

При этом, из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.

Перечень рейсов Wizz Air, отмененных в ноябре:

Киев — Зальцбург отменен до 19 декабря;

Киев — Таллинн отменен до 4 декабря;

Киев — Ларнака отменен до 6 декабря;

Киев — Рига отменен до 5 декабря;

Киев — Катовице отменен до 6 декабря;

Киев — Лиссабон отменен до 4 декабря;

Киев — Братислава отменен до 6 декабря;

Киев — Будапешт отменен до 10 ноября;

Львов — Вильнюс отменен до 4 декабря;

Львов — Лиссабон отменен до 6 декабря;

Львов — Таллин отменен до 5 декабря;

Львов — Братислава отменен до 5 декабря;

Харьков — Милан отменен до 19 декабря;

Харьков — Вена отменен до 4 декабря;

Харьков — Берлин отменен до 4 декабря;

Харьков — Дортмунд отменен до 4 декабря;

Одесса — Берлин отменен до 4 декабря;

Одесса — Вроцлав отменен до 5 декабря;

Одесса — Гданьск отменен до 5 декабря;

Одесса — Катовице отменен до 4 декабря;

Одесса — Братислава отменен до 6 декабря;

Запорожье — Вроцлав отменен до 4 декабря;

Запорожье — Гданьск отменен до 5 декабря;

Запорожье — Краков отменен до 6 декабря.

— Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам приходят письма об отмене. В общем отмены коснулось двадцати четырех направлений, - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты Wizz Air могут переоформить бронирование на другой рейс с датой отправления, которая будет за 14 дней до или максимум через 60 дней после запланированной даты рейса.

Также можно запросить возмещение в форме кредита на счет аккаунта WIZZ в размере 120%. Сумма поступит сразу после загрузки запроса и будет доступна в течение двух лет.

Вместо кредита WIZZ можно подать запрос на возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.

Напомним, что Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.