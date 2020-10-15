Николаевские полицейские задержали аферисток, которые за 950 тысяч гривен «сняли порчу» с пенсионерки в Южноукраинске.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что две мошенницы 33-х и 63-х лет подошли к 79-летней женщине возле магазина и сказали ей, что на пенсионерке смертельная порча. Незнакомки рассказали потерпевшей, что могут помочь, проведя определенный ритуал, для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия.

Потерпевшая вместе с мошенницами последовала к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (тысячу евро, две тысячи долларов, 650 тысяч рублей) на общую сумму почти в 950 тысяч гривен, и отдала злоумышленницам. Пенсионерка поняла, что стала жертвой аферисток, только тогда, когда те ушли.

Над раскрытием мошенничества работали южноукраинские следователи и оперативники Управления уголовного розыска. Обе женщины — жительницы Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Их задержали в понедельник, 12 октября, в Мариуполе. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли деньги и ряд ювелирных изделий, которые могут быть похищенными у потерпевшей.

Мошенниц доставили в Николаевскую область, где в ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, начатого по части 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество».

Напомним, что в Николаеве полиция разыскивает мошенниц, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда и выманили деньги у двух пенсионеров.