Сегодня, 18 октября, пройдет запуск 14-ой миссии Starlink компании SpaceX инженера и изобретателя Илона Маска с партией интернет-спутников.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ракета Falcon стартует из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, а через 9 минут после запуска многократная часть ракеты-носителя приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

— SpaceX наметила воскресенье, 18 октября, в 8:25 утра по времени Восточного побережья (15:25 по киевскому времени) для 14-ой миссии Starlink, которая выведет на орбиту 60 спутников Starlink, – написали в SpaceX.

После разделения ступеней SpaceX посадит первую ступень Falcon 9 на плавающую платформу «Конечно, я все еще люблю тебя», которая будет размещена в Атлантическом океане.

Напомним, на 5 октября был запланирован запуск 13-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. Ранее запуск несколько раз переносили из-за плохой погоды.