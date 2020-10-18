Высокогорье Карпат покрыто снегом. Температура воздуха на горе Поп Иван минусовая.

Об этом в Facebook сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста.

— По состоянию на 9:50 18.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -2 °С, — отметили спасатели.

На опубликованном фото видно, что бывшая обсерватория Белый Слон покрыта снегом.

Как сообщалось, по состоянию на 18 октября в Украине обесточены 43 населенных пункта в результате непогоды. Больше всего — в Черниговской области.