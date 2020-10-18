В Праге (Чехия) открыли отель только для инфицированных коронавирусной инфекцией. Там могут «пересидеть» период болезни те, кто боится заразить близких, или те кто заболел во время путешествия.

Об этом сообщает Novinky.

Как сообщается, номер нужно бронировать через электронную почту и одновременно предъявить положительный тест на COVID-19. На рецепции нет людей. Гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров находятся в дверях.

Руководитель гостиницы Катарина Кноцикова рассказала, что в отеле есть 55 номеров.

— В основном это одноместные номера, но еще мы размещаем пары, которые не хотят подвергать опасности кого-то из своих домашних. Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, они размещают сотрудников, которые заболели COVID-19, — сказала Катарина Кноцикова.

После заселения выходить из номера можно только, чтобы забрать доставку лекарств или продуктов. Помимо этого, для постояльцев работает ресторан. Его сотрудники одеты в полные защитные костюмы.

Ранее сообщалось, что Словакия планирует в течение двух следующих недель проверить на коронавирус всех жителей старше 10 лет. Правительство уже заказало около 13 миллионов тестов.