В том случае, если в государственной больнице требуют заплатить за лечение коронавирусной болезни, следует обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77).

Об этом в воскресенье, 18 октября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщил Радио Свобода.

По его словам, сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Ляшко подчеркнул, что лечение коронавирусной инфекции нового типа полностью финансируется государством.

— Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый «ковидный пакет», на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства, — объяснил Виктор Ляшко.

Напомним, что в Украине более 75 процентов случаев летального исхода при коронавирусной инфекции COVID-19 приходится на людей старше 65 лет.