В Министерстве здравоохранения призывают работодателей максимально обеспечить возможность удаленной работы для своих работников.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 19 октября, передает Украинская правда.

— Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе — работали в удаленном доступе... Любые собрания стараться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, которые касаются нашего карантина. Не нужно лишний раз собирать людей, не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в «живом формате», — заявила Ирина Микичак.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения в Украине пока справляется с приростом больных коронавирусным заболеванием COVID-19. Возможное введение жесткого локдауна, как в начале пандемии — это «исключительно резервный момент».