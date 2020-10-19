В Нидерландах около 30 владельцев ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений. Ранее власти ввели такой запрет на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Согласно ограничительным мерам, принятым властями, все бары, кафе и рестораны будут закрыты для посетителей в течение четырех недель. При этом разрешается работа на вынос.

Заседание окружного суда Гааги, где будет рассматриваться иск рестораторов, состоится 20 октября.

Глава Королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса Робер Виллемсен заявил, что в отрасли широко распространено недоверие, разочарование и сожаление в связи с мерами правительства.

— Отрасль общественного питания сильно пострадала, и я очень обеспокоен будущим нашего сектора. Эта остановка станет последним ударом для многих владельцев бизнеса, — сказал он.

Напомним, в Словении ввели комендантский час и запрет на передвижение между регионами.

Также ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ужесточении мер для сдерживания распространения коронавируса.