Научно-производственная фирма «Микрохим» подала в Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения Украины документы на регистрацию препарата «Фавипиравир-Микрохим».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— Препарат является первым украинским генериком японского противовирусного средства «Авиган» («Фавипиравир»). Этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19. В то же время, препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно, — говорится в сообщении.

В сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования «Авиган» («Фавипиравир») для лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее указанный фармпрепарат уже успешно использовался во время эпидемии свиного гриппа.

— Считается, что он не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека. При этом, еще в апреле в Украине оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусного заболевания, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС, — отметили на предприятии.

При этом, в начале октября 2020 Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Японии о передаче нашей стороне гуманитарной помощи в виде партии препарата «Фавипиравир».

— В то же время, вряд ли гуманитарная партия сможет перекрыть потребности украинцев в препарате против коронавируса на длительный срок. Впрочем, выход на украинский рынок отечественного препарата от «Микрохим» позволит не только решить проблемы по поставкам необходимых объемов «Фавипиравира» в условиях пандемии, но и обеспечить значительно более низкую ценовую политику для населения, чем в случае с оригинальным препаратом, — отметили в «Микрохиме».

Напомним, по состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата от коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.