С 5 ноября из Украины стартуют три новых маршрута автобусного оператора FlixBus.
Об этом во время пресс-конференции во вторник сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, передает ЦТС.
Двумя новыми линиями, которые полностью соответствуют «зеленым» стандартам FlixBus, станут Киев-Варшава-Щецин и Черновцы-Варшава. Они будут выполняться с частотой 2 и 3 раза в неделю соответственно. Первый из указанных маршрутов будет выполняться партнером FlixBus ФОП Шерстюк Сергей, второй — «ІВ-Авто».
Третий анонсированный маршрут — «Львов-Острава». Его будет обслуживать польский партнер FlixBus — компания ASIK. Данные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю. В данных автобусах для пассажиров FlixBus будет продаваться лишь часть мест, которые будут обозначены специальными наклейками. По словам Лемана, обычно на таких маршрутах количество мест FlixBus составляет 15-20, однако в связи с карантинными ограничениями их количество может уменьшиться.
Как пояснил директор компании в Украине, Польше и странах Балтии, согласно требованиям польского правительства, оператор не может продавать более 50% мест в автобусе. Это же требование касается всех международных маршрутов FlixBus.
месте с новыми маршрутами, по состоянию на октябрь 2020 года сеть автобусного оператора в Украине включает 16 городов, 12 областей, которые соединены линиями с 48 городами в 6 странах Европы.
Продажа билетов на все указанные маршруты открыта, цены стартуют от 149 гривен (промо-тариф).
— С открытием этих трех маршрутов мы выполним почти все планы, которые у нас были относительно Украины на момент начала нашей работы в этом регионе, за исключением двух больших городов, которые, я надеюсь, мы вскоре добавим, — Днепр и Харьков, - отметил Михал Леман.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.
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С 5 ноября из Украины стартуют три новых маршрута автобусного оператора FlixBus.
Об этом во время пресс-конференции во вторник сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, передает ЦТС.
Двумя новыми линиями, которые полностью соответствуют «зеленым» стандартам FlixBus, станут Киев-Варшава-Щецин и Черновцы-Варшава. Они будут выполняться с частотой 2 и 3 раза в неделю соответственно. Первый из указанных маршрутов будет выполняться партнером FlixBus ФОП Шерстюк Сергей, второй — «ІВ-Авто».
Третий анонсированный маршрут — «Львов-Острава». Его будет обслуживать польский партнер FlixBus — компания ASIK. Данные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю. В данных автобусах для пассажиров FlixBus будет продаваться лишь часть мест, которые будут обозначены специальными наклейками. По словам Лемана, обычно на таких маршрутах количество мест FlixBus составляет 15-20, однако в связи с карантинными ограничениями их количество может уменьшиться.
Как пояснил директор компании в Украине, Польше и странах Балтии, согласно требованиям польского правительства, оператор не может продавать более 50% мест в автобусе. Это же требование касается всех международных маршрутов FlixBus.
месте с новыми маршрутами, по состоянию на октябрь 2020 года сеть автобусного оператора в Украине включает 16 городов, 12 областей, которые соединены линиями с 48 городами в 6 странах Европы.
Продажа билетов на все указанные маршруты открыта, цены стартуют от 149 гривен (промо-тариф).
— С открытием этих трех маршрутов мы выполним почти все планы, которые у нас были относительно Украины на момент начала нашей работы в этом регионе, за исключением двух больших городов, которые, я надеюсь, мы вскоре добавим, — Днепр и Харьков, - отметил Михал Леман.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.