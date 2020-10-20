Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Кроме того, в случае обострения ситуации 21% колеблется (50/50), приходить ли на участок, 9% — возможно придут, а 17 — маловероятно.

Определились за кого голосовать уже 58% респондентов, две недели назад таких было 52%. 40% до сих пор не знают, за кого отдать голос. Среди людей до 29 лет определились, за кого голосовать, 63%. В то же время среди пожилых людей от 60 лет 67% не определились, за кого голосовать.