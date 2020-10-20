На местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют голосовать 61% украинцев, но если ситуация с коронавирусом ухудшится, количество желающих уменьшится до 51%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Кроме того, в случае обострения ситуации 21% колеблется (50/50), приходить ли на участок, 9% — возможно придут, а 17 — маловероятно.
Определились за кого голосовать уже 58% респондентов, две недели назад таких было 52%. 40% до сих пор не знают, за кого отдать голос. Среди людей до 29 лет определились, за кого голосовать, 63%. В то же время среди пожилых людей от 60 лет 67% не определились, за кого голосовать.
По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5-процентный барьер преодолевают пять партий (на основе ответов респондентов, которые определились):
Зато за «Голос» готовы проголосовать 1,4% опрошенных, «Радикальную партию Ляшко» — 3,3%. Кроме того, 28% респондентов ожидают значительных фальсификаций на выборах, 48% — считают, что фальсификации будут незначительными, а 16% убеждены, что фальсификаций не будет.
Исследование проводилось 16-19 октября 2020, методом CATI. Всего опросили 5 тысяч респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
Напомним, лишь каждый третий опрошенный украинец знает точную дату проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года.
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На местных выборах, которые состоятся 25 октября, планируют голосовать 61% украинцев, но если ситуация с коронавирусом ухудшится, количество желающих уменьшится до 51%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Кроме того, в случае обострения ситуации 21% колеблется (50/50), приходить ли на участок, 9% — возможно придут, а 17 — маловероятно.
Определились за кого голосовать уже 58% респондентов, две недели назад таких было 52%. 40% до сих пор не знают, за кого отдать голос. Среди людей до 29 лет определились, за кого голосовать, 63%. В то же время среди пожилых людей от 60 лет 67% не определились, за кого голосовать.
По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5-процентный барьер преодолевают пять партий (на основе ответов респондентов, которые определились):
Зато за «Голос» готовы проголосовать 1,4% опрошенных, «Радикальную партию Ляшко» — 3,3%. Кроме того, 28% респондентов ожидают значительных фальсификаций на выборах, 48% — считают, что фальсификации будут незначительными, а 16% убеждены, что фальсификаций не будет.
Исследование проводилось 16-19 октября 2020, методом CATI. Всего опросили 5 тысяч респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
Напомним, лишь каждый третий опрошенный украинец знает точную дату проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года.