Об этом руководство фитнес-клуба сообщило в Facebook.

В клубе заявили, что «преподобные» тренеры из «совета старейшин» клуба приглашают всех желающих на религиозные собрания. За отдельную плату можно «протестировать спортивные тренажеры» из магазина клуба. Чтобы прийти на такое собрание, необходимо предварительно сообщить «духовным наставникам».

— Мы боремся не только за здоровье! Сейчас мы боремся за выживание! За наши рабочие места!, ㅡ сообщили в фитнес-клубе.

Напомним, на Национальном стадионе в Варшаве идут работы по строительству временной больницы для людей, инфицированных COVID-19.