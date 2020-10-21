Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.
Об этом сообщает Reuters.
Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.
Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск в своем специальном послании призвал мировое сообщество списать долги беднейшим государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса.
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Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.
Об этом сообщает Reuters.
Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.
Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск в своем специальном послании призвал мировое сообщество списать долги беднейшим государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса.