Фармацевтическая компания AstraZeneca может начать снова проводить испытания вакцины от коронавируса в США на этой неделе.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, возобновление испытаний связано с окончанием анализа заболевания одного из участников тестирования, из-за которого в сентябре прервали процесс.

Пока неизвестно, какую характеристику болезни предоставит американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

По информации источников, управление также потребовало от исследователей внести информацию об инциденте с заболеванием одного из волонтеров в текст соглашения, которое подписывают с компанией участники исследования.

Представители FDA пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее регуляторные органы Бразилии, Индии и Южной Африки позволили компании AstraZeneca восстановить испытания вакцин в своих странах.

Как сообщал Укринформ, клинические испытания вакцины компании AstraZeneca были приостановлены 6 сентября после информации о появлении заболевания непонятной этиологии у одного из добровольцев.

Клинические испытания вакцины-кандидата AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, проводились в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

Напомним, по состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата от коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.