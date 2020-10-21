Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 140 тысяч евро в качестве компенсаций за моральный ущерб 18 ее гражданам. Их задержали на акции против фальсификации выборов в декабре 2011 года.

Об этом пишет DW.

Интересы 10 человек, которым суд присудил суммарно 97,5 тысячи евро, представляли Алексей Навальный и его коллега Константин Терехов.

ЕСПЧ решил, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о запрещении пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний.

Люди были задержаны 5 декабря 2011 года в Москве на акции протеста против фальсификации выборов в Госдуму. Суды отправили некоторых задержанных под административные аресты, а некоторым назначили штрафы. Среди прочего, истцы жаловались на тесноту, отсутствие спальных мест и ограниченный доступ к туалету в отделениях полиции.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что к его отравлению «новичком» причастен лично президент России Владимир Путин.