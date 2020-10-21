В Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 тысяч случаев.

Об этом объявило Министерство здравоохранения, пишет «Украинская правда».

За последние 24 часа в стране зарегистрировали 10 040 новых подтвержденных заражений и 130 смертей пациентов с коронавирусом. Это почти столько же, что и рекордные 132 смерти, зарегистрированные 16 октября.

Прирост заражений уже несколько раз приближался к 10 000, но теперь впервые пересек эту отметку.

За сутки госпитализировали 477 человек, из них 32 — в реанимацию. Всего в больницах находятся около 9430 пациентов с коронавирусом, из которых более 750 подключены к кислороду.

Выздоровели за последние сутки почти 3000 больных.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6719 человек, зафиксирован 141 летальный случай, 2686 пациентов выздоровели.