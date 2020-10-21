Впервые за семь месяцев Таиланд открыл границы. Вчера, 20 октября, в страну прилетело 39 туристов из Шанхая.

Об этом пишет Channel News Asia.

Туристы прибыли в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке по программе «Специальная туристическая виза». К программе предъявлены строгие требования. Иностранцы должны приехать в страну не менее чем на 30 дней со специальным страховым полисом. Перед въездом в страну нужно пройти тестирование на коронавирус, а после прибытия они вынуждены находится на карантине в отеле или больнице в течении 14 дней. Также иностранцы должна загрузить официальное приложение для отслеживания коронавируса.

Отмечается, что в конце этого месяца ожидается еще минимум два рейса из Китая, а в начале ноября — около 400 иностранных посетителей.

Напомним, что чрезвычайное положение в Таиланде ввели 26 марта. Тогда же власти распорядились закрыть границы для туристов. Согласно списка МОЗ от 16 октября 2020 года сейчас Таиланд находится в «зеленой» зоне.