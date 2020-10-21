Правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.

Об этом, как сообщает корреспондент Укринформа, правительство ЧР договорилось на экстренном заседании.

По меньшей мере до 3 ноября, завершения чрезвычайного состояния в стране будут закрыты магазины розничной торговли, кроме торгующих необходимым, а также аптек. Приостанавливают работу заведения значительной части сферы услуг.

Гостиницы и пансионы не смогут принимать гостей, приезжающих на отдых.

Граждане должны ограничить социальные контакты и, по возможности, работать из дома.

Также ограничено свободное передвижение граждан: покидать дома можно или с рабочей целью, или для посещения больниц и магазинов, а также родственников, нуждающихся в помощи. Возможны прогулки в парках и садах.

Еще раньше в Чехии на дистанционное обучение перевели школы и университеты, закрыли музеи, театры и заведенияпитания.

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула выразил опасения возникновения острой нехватки медицинского персонала в чешских больницах и невозможности вовремя оказать помощь всем больным. Власть в ускоренном порядке расширяет количество коек в больницах, привлекает врачей-добровольцев, а также иностранных специалистов, в том числе из США.

В самом правительстве также уже есть заболевшие — министр внутренних дел Ян Гамачек и министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

В Чешской Республике за минувшие сутки был зафиксирован рекорд прироста новых случаев инфицирования COVID-19 — 11 984.

Напомним, что в Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 тысяч случаев.