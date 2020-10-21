На коммунальном предприятии «Николаевская ритуальная служба» заявили, что столкнулись с давлением со стороны частных ритуальных фирм с помощью полиции.

Об этом говорится в заявлении КП, опубликованом на официальной странице в Facebook.

В Николаевской ритуальной службе утверждают, что полиция открывает заказные дела, а работников КП, в том числе, смотрителей за кладбищами вызывают на допросы, просят писать многочисленные объяснения, тем самым, мешая предприятию нормально функционировать.

Связывают это с предприятиями ООО «Довник Бизнес» и ООО «Литком», которые жалуются полиции на то, что «Николаевская ритуальная служба» препятствует их деятельности на территории коммунального предприятия. В полиции это квалифицируют как мошенничество.

«Суть конфликта заключается в том, что у фирм закончился договор аренды помещений на территории КП. Так как предприятие решило использовать их в своей работе, то в продлении аренды было отказано. К тому же, в договоре было прописано, что целью аренды этих помещений является изготовление ритуальной продукции, однако фактически частные предприниматели организовали там СТО и захламили территорию, плотничий цех переоборудовали под бытовое помещение, где круглосуточно находились водители и санитары катафалка ООО «Литком», которыми они представлялись, и еще много других нарушений», — говорится в заявлении КП.

Там утверждают, что в полиции запрашивают информацию, которая не относится к делу. Например, просят предоставить копии решений по выделению земельных участков под захоронения на территории Николаева с разъяснением порядка и правил выделения участка. Также просят предоставить картографию выделенных участков под захоронения и план захоронений, информацию о количестве кладбищ, расположенных на территории города.

«Кроме этого в полиции заинтересовались документами о назначении Александра Сагайдака директором предприятия «Николаевская ритуальная служба» т. д. Поэтому предлагаем частным предпринимателям не тратить время и в законном порядке вернуть арендованные помещения коммунальному предприятию, чтобы оно могло полноценно функционировать», — добавили в ритуальной службе.

Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.