Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» № 930-ІХ.

Парламент принял его 30 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, документ возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей «пакетов малыша», если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать «пакеты малыша» будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет Министров долженутвердить порядок предоставления «пакета малыша», предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, Верховная рада отказалась от монетизации «пакете малыша» в этом году, но с 2021 родители смогут выбрать деньги или помощь в натуральном виде.