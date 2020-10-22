Ремонт теплосети вечером 21 октября

В Николаеве на месяц перекрыли движение на участке улицы Московской.

Об этом сообщает ЗАО «Николаевская ТЭЦ».

Так, движение для автотранспорта ограничили по Московской — между улицей Макарова и проспектом Центральным. На указанном участке с 22 октября по 22 ноября будут проводиться аварийно-ремонтные работы на теплосети.

Ранее генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко рассказал, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе.