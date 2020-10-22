В Николаеве на месяц перекрыли движение на участке улицы Московской.
Об этом сообщает ЗАО «Николаевская ТЭЦ».
Так, движение для автотранспорта ограничили по Московской — между улицей Макарова и проспектом Центральным. На указанном участке с 22 октября по 22 ноября будут проводиться аварийно-ремонтные работы на теплосети.
Ранее генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко рассказал, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе.
Напомним, что после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.
В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.
Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.
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В Николаеве на месяц перекрыли движение на участке улицы Московской.
Об этом сообщает ЗАО «Николаевская ТЭЦ».
Так, движение для автотранспорта ограничили по Московской — между улицей Макарова и проспектом Центральным. На указанном участке с 22 октября по 22 ноября будут проводиться аварийно-ремонтные работы на теплосети.
Ранее генеральный директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко рассказал, что участок теплосети по улице Московской эксплуатируется без капитального ремонта уже больше 25 лет и является одним из самых проблемных в городе.
Напомним, что после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.
В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.
Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.
Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.