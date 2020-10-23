В 2019 году из-за загрязнения воздуха погибло больше 476 тысяч младенцев по всему миру. Всем им было не больше месяца.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на годовой отчет Stateof Global Air 2020 специалистов Международного института воздействия на здоровье (Health Effects Institute) и Института показателей и оценки здоровья (Institutefor Health Metrics and Evaluation).

— В прошлом году загрязнение воздуха стало причиной 20% всех детских смертей в мире, — говорится в отчете.

Уточняется, что в своей аналитике исследователи учитывали только случаи смерти младенцев младше 27 дней.

Согласно отчету, в группе риска находятся дети, рожденные с низкой массой тела. Они больше других восприимчивы к различным инфекциям и пневмонии. Кроме того, заболевания дыхательных путей особенно опасны для недоношенных детей - их легкие могут быть не полностью развиты. Кроме того, загрязнение воздуха также провоцирует у детей нарушения работы мозга.

Больше всего жертв приходится на страны Южной Азии и африканские государства к югу от Сахары. В 2019 году в этих регионах от загрязнения воздуха умерло около 422 тысяч младенцев.

По словам ученых, в прошлом году загрязнение воздуха заняло четвертое место среди факторов, повышающих риск смерти. Оно привело к преждевременной смерти 6,75 миллиона человек.

— Это значит, что в 2019 году каждый девятый человек умер от загрязнения воздуха, — уточняют исследователи.

Причиной смерти чаще всего становятся две формы загрязнения - взвешенные в воздухе микрочастицы PM2.5 (диаметром не больше 2,5 микрометра) и загрязненный воздух в квартирах. Внутри помещений загрязнение образуется из-за использования твердого топлива — угля и древесины — для приготовления пищи.

В Украине, по данным ученых, из-за загрязненности воздуха в прошлом году умер 91 младенец.