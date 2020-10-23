В Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводится комендантский час. Решение о введении ограничений на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом принял центральный кризисный штаб.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает издание Mynovohrad.

По словам Игоря Матовича, в этот период будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы.

Исключения будут сделаны для продовольственных магазинов и хозтоваров, коммунальных служб.

Кроме того, гражданам запрещено на этот период покидать дома, за исключением посещения работы, мест тестирования, продовольственных магазинов, поликлиник и аптек, а также родственников.

Согласно последним данным минздрава Словакии, с начала пандемии в стране выявлено 35 330 случаев заражений коронавирусом. За время пандемии скончались 115 человек, из них 17 — в среду, 22 октября.

Напомним, Словакия планирует в течение двух недель проверить на коронавирус всех жителей старше 10 лет. Правительство уже заказало около 13 миллионов тестов.