Представители культурной сферы Николаева обратились к кандидатам на пост городского головы с просьбой помочь отрасли. Они попросили политиков назвать конкретные шаги по поддержке культуры в условиях карантина.

Так, музыкант Владимир Алексеев и директор Дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова вышли к микрофону в эфире шоу «Битва за город» на НикВести.

— Очень важный момент — мы верим в коронавирус, мы не осуждаем карантинные меры, которые принимаются действующей властью, мы их принимаем. Но есть очень важный вопрос именно к вам как к нашему будущему. Многие города Украины на местах находят способы, как поддерживать сферу культуры и развлекательную сферу, и шоу-бизнес в рамках карантина. Прошло уже несколько программ шоу «Битва за город» и оказалось, что никто из кандидатов либо вообще не уделял внимание вопросам культуры, либо уделял очень мало. И у меня к вам вопрос: если вы через 3 недели после второго тура остановитесь мэром, как вы сможете поддержать культуру в конце этого года — в начале 2021-го. Как можно поддержать несколько тысяч людей, которые фактически на законных основаниях сейчас остаются без работы, какие ваши реальные предложения как будущих мэров? — поинтересовался Владимир Алексеев.

Директор Дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова отметила, что необходимо срочно принимать меры, иначе регион останется без квалифицированных кадров в сфере культуры.

— Вопрос касается и бюджетников — у нас сохраняются зарплаты, но вы все прекрасно понимаете, что на 5 тысяч гривен прожить фактически невозможно. Но самый главный вопрос по фрилансерам, которые работают за границей, приезжают сюда, их денег хватит месяца на 2-3 и дальше они будут вынуждены менять профессию. Тем самым мы не сохраняем тот фонд, который у нас есть. Поверьте, для того, чтобы вырастить хорошего музыканта или танцора нужны годы, — сказала она.

Кандидат в мэры от партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров отметил, что окончательное решение по тем или иным ограничениям остается за областной комиссией по ТЭБ и ЧС, на что может повлиять мэр.

По мнению кандидата от партии «Миколаївці» Александра Садыкова, поддержать работников культуры нужно из местного бюджета, что необходимо было сделать еще полгода назад.

Действующий городской голова, кандидат от «Пропозиції» Александр Сенкевич сказал, что попросил работников культуры договориться между собой и выйти к нему со своими предложениями и конкретными цифрами. Эти суммы, считает он, нужно заложить при корректировке бюджета на 2021 год.

Кандидат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская привела пример проведения культурных мероприятий в онлайне. Также она считает, что необходима городская программа поддержки работников сфер, которые больше всего страдают из-за карантинных ограничений.

Николай Круглов, кандидат от «Нашего края», назвал проблему достаточно сложной для того, чтобы решить ее быстро. Он считает, что представители власти вместе с работниками культуры должны разработать программу и вынести ее на голосование сессий областного и городского совета.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября на 8-м причале в Николаеве работники культуры вышли на мирную акцию в поддержку сферы в условиях карантина.