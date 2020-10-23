Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отменил воскресный масштабный митинг в Минске.

Об этом сообщает Наша Нива.

Основной причиной назвали эпидемиологическую ситуацию.

«Главная причина в сложной эпидемиологической ситуации в стране. Власти берегут население, понимают, что вторая волна коронавируса набирает обороты, поэтому опасаются резкого роста заболеваемости», — говорится в официальном сообщении.

Планировалось, что митинг с 300 тысячью людей пройдет возле стелы на проспекте Победителей, а потом состоится шествие до площади Независимости, где не исключалось выступление самого Лукашенко. Однако рабочие, монтировавшие сцену на площади Независимости, заявили, что суббота и воскресенье у них уже объявлены выходными днями. Они также разобрали сцену возле стелы.

По данным белорусского Радио Свобода, митинг отменили из-за того, что люди в регионах отказывались ехать на проправительственную акцию, и поэтому собрать необходимое количество протестующих не удается.

Ранее сообщалось, что видеосервис Netflix снимает документальный фильм о новой волне политических протестов в Беларуси, которые начались и до сих пор продолжаются после президентских выборов 9 августа.