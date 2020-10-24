На итальянской ферме на острове Сардиния родилось пятеро щенков, у одного из них редкостная зеленая шерсть.

Об этом сообщает BBC.

Зеленошерстную собачку назвали Фисташкой. У всех остальных его братьев и сестер шерсть белая, как и у их матери. Белых щенков фермер Кристиан Маллоччи отдаст в другие дома, а Фисташку оставит себе и будет учить его ухаживать за овцами.

Собаки очень редко рождаются с зеленой шерстью. Считается, что это происходит из-за того, что щенок контактирует в утробе матери с зеленым пигментом, который называется биливердин. Это тот пигмент, который может появляться из-за синяков. Однако зеленый цвет шерсти не останется навсегда. С каждым днем цвет меха будет становиться всё светлее и светлее.

Фермер Маллоччи рассказал, что зеленый — это символ надежды и удачи, поэтому Фисташка появился у него во время пандемии, чтобы он и люди вокруг могли улыбнуться.

О рождении щенка с шерстью цвета лайма также сообщали в американском штате Северная Каролина в начале 2020 года. Тогда щенка назвали Халком в честь супергероя Marvel с зеленым цветом кожи.

Напомним, что в австралийском зоопарке родился необычный детеныш — редкая белая коала.