Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, в которую входили правоохранители и которая занималась незаконной оперативно-розыскной деятельностью, рейдерских захватах и вымогательствах, а ткже сбытом оружия и наркотиков.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний входили в состав группировки, занимавшейся незаконной детективной деятельностью.

— Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи, - сказано в сообщении.

Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

Правоохранителями проведено 45 одновременных обысков в городах Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и мест дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов.

Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества.

Двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (статья 263, статья 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (статья 263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в понедельник, 17 августа, в Николаеве оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями Заводского райотдела полиции задержали 32-летнего мужчину на сбыте 240 патронов калибра 9 мм.