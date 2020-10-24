Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года.
Об этом сообщает «Центр транспортных стратегий».
По словам директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука, планируется запуск рейсов в Краков и Катовице. Билеты на рейсы уже можно забронировать.
Рейсы в Краков будут осуществляться с 30 марта дважды в неделю — по вторникам и субботам.
В Катовице из Херсона можно будет улететь начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.
Напомним, ранее венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.
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Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года.
Об этом сообщает «Центр транспортных стратегий».
По словам директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука, планируется запуск рейсов в Краков и Катовице. Билеты на рейсы уже можно забронировать.
Рейсы в Краков будут осуществляться с 30 марта дважды в неделю — по вторникам и субботам.
В Катовице из Херсона можно будет улететь начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.
Напомним, ранее венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.