В Херсоне с весны 2021 года можно будет воспользоваться авиарейсами в Чехию и Польшу.

Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

— Авиакомпания уже открыла продажу билетов на два восстановленных рейса: «Краков — Херсон — Крaков» и «Катовице — Херсон — Катовице», — сообщил Юрий Гусев.

По его словам, рейс в Польшу «Катовице — Херсон — Катовице» планируют восстановить с 28 марта 2021 года. Авиаперевозки будут осуществлять каждую среду и воскресенье. Авиарейс «Краков — Херсон — Крaков» планируют осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам, начиная с 30 марта 2021 года.

— Сейчас регулярные авиарейсы из Херсона осуществляют две авиакомпании: Turkish Airlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 еженедельных рейсов в Киев), — добавил глава Херсонской ОГА.

Напомним, директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что с октября в Николаеве может начать полеты лоукост компания из Германии.

Также напомним, глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.

В ответ на это Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.