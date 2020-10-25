В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. С опозданием открылись 65 избирательных участков.

Об этом на брифинге сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что не открылись по состоянию на 10:00 четыре участка, а открылись с опозданием — 65. С начала голосования в полицию поступило 383 заявления о нарушениях, уже открыто 6 уголовных производств и составлены 3 административных протокола.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.

В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.