В Николаеве журналистке телеканала НИС-ТВ Виктория Пинчук на избирательном участке выдали бюллетень без проверки документов личности.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, на избирательном участке №480858 в школе №42 в Николаеве у нее при голосовании не проверили документы. По данному факту она написала жалобу на имя руководителя комиссии.

— Член избирательной комиссии выдал мне бюллетени и не посмотрел документы. Паспорт я держала в руках и несколько раз спросила, размахивая им: «Это все?». Как оказалось — да. Написала заявление на имя исполняющего обязанности главы комиссии (спасибо ей, что так быстро отреагировала). Проверяющий, который допустил такую ошибку, уверял меня, что это только со мной так произошло. Что-то мне не верится. То есть, каждый может прийти на участок, назвать любой адрес и проголосовать за другого человека. Будьте внимательны, — написала Виктория Пинчук.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

На выборах в Николаевский областной совет участвует 12 полических партий, которые выдвинули в депутаты суммарно 632 человека. Список кандидатов можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии.

В выборах депутатов Николаевского городского совета участвует 9 партий, которые выдвинули 666 кандидатов, со списком которых можно ознакомиться на сайте ЦИК.