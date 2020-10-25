Украинский политолог Виктор Таран трижды принял участие в опросе, который инициировал Президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Пришел на один из киевских участок. Трижды проголосовал в ЗЕопросе. В принципе, можно было и больше — ребята не жадные, дают анкет по принципу «сколько ни жалко вы нам делаете статистику». Эьо все что нужно знать об этом празднике демократии. Если что — бюллетени забрал с собой, — написал Виктор Таран.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Общественное движение ЧЕСНО сообщает, что по крайней мере на двух избирательных участках — в Хмельницкой области и в Киеве избиратели могли ответить на 5 вопросов от Президента Владимира Зеленского несколько раз.