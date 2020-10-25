Местные выборы в Украине в целом проходят спокойно, без серьезных инцидентов.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

— Полиция на данный момент работает в штатном режиме. На данный момент нет вопиющих фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся, — сказал Игорь Клименко.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

Также отметим, что по состоянию на 13:00 в Украине зафиксировали 1623 заявления, связанных с избирательным процессом.



