Местные выборы в Украине в целом проходят спокойно, без серьезных инцидентов.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
— Полиция на данный момент работает в штатном режиме. На данный момент нет вопиющих фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся, — сказал Игорь Клименко.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
Также отметим, что по состоянию на 13:00 в Украине зафиксировали 1623 заявления, связанных с избирательным процессом.
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Местные выборы в Украине в целом проходят спокойно, без серьезных инцидентов.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в воскресенье на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
— Полиция на данный момент работает в штатном режиме. На данный момент нет вопиющих фактов, которые могли бы свидетельствовать о том, что выборы где-то не состоятся, — сказал Игорь Клименко.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.
Также отметим, что по состоянию на 13:00 в Украине зафиксировали 1623 заявления, связанных с избирательным процессом.