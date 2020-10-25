Папа римский Франциск обнародовал в воскресенье, 25 октября, имена 13-ти новых кардиналов, в том числе архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори. Он стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем.

Об этом сообщает Washington Post.

Решение об избрании его кардиналом папа Франциск принял еще в прошлом году. Уилтон Грегори в мае 2019 года был назначен архиепископом Римско-католической церкви Вашингтона в округе Колумбия и стал первым афроамериканским главой католической общины в округе. До этого Уилтон Грегори служил архиепископом в Атланте.

Теперь он сменит на посту кардинала Дональда Вюрл, который возглавлял архиепархию течение 12 лет. В 2018 году Дональд Вюрл подал в отставку после скандала с покрытием священников-педофилов.

Напомним, недавно Папа Римский впервые поддержал узаконивание однополых браков.