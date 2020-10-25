Правительство Испании ввело чрезвычайное положение во второй раз в течение года. Это позволит местным властям вводить необходимые карантинные ограничения для предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на испанские СМИ.
В настоящее время чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем оно должно продлится. Как отмечается, в правительстве планируют удерживать его до апреля 2021 года.
Документ не содержит большого количества ограничений на общенациональном уровне.
Главной его задачей является легализация разных мероприятий со стороны местных властей в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно вводить необходимые ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.
В течение этой недели местные власти нескольких регионов Испании просили правительство ввести чрезвычайное положение, решение, которое требует одобрения центрального правительства.
Решение о введении чрезвычайного положения, в частности, позволяет местным властям устанавливать комендантский час в ночное время — с 23:00 до 6:00.
Напомним, что правительство Греции приняло решение ужесточить карантин на фоне вспышки коронавируса COVID-19. В стране будет действовать комендантский час, а также обязательно носить защитные маски как в помещениях, так и на улицах.
Также правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране. Ограничения будут длиться шесть недель.
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Правительство Испании ввело чрезвычайное положение во второй раз в течение года. Это позволит местным властям вводить необходимые карантинные ограничения для предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на испанские СМИ.
В настоящее время чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем оно должно продлится. Как отмечается, в правительстве планируют удерживать его до апреля 2021 года.
Документ не содержит большого количества ограничений на общенациональном уровне.
Главной его задачей является легализация разных мероприятий со стороны местных властей в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно вводить необходимые ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.
В течение этой недели местные власти нескольких регионов Испании просили правительство ввести чрезвычайное положение, решение, которое требует одобрения центрального правительства.
Решение о введении чрезвычайного положения, в частности, позволяет местным властям устанавливать комендантский час в ночное время — с 23:00 до 6:00.
Напомним, что правительство Греции приняло решение ужесточить карантин на фоне вспышки коронавируса COVID-19. В стране будет действовать комендантский час, а также обязательно носить защитные маски как в помещениях, так и на улицах.
Также правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране. Ограничения будут длиться шесть недель.