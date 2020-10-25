В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае — торжественно открылся самый большой в мире фонтан.

Об этом сообщает издание «Вокруг света».

Фонтан занимает территорию в 1335 квадратных метров и выбрасывает воду на высоту 105 метров. Сооружение украшает более 3000 LED-ламп. Каждые полчаса разыгрывается представление воды и света.

Фонтан был построен с соблюдением экологических норм, для его работы используется неочищенная морская вода.

Напомним, что 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в Манганариевском сквере, известном как «Сердце города».